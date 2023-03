Goes-voetballer Claude de Smit is geen druk baasje meer: ‘Ik realiseer me dat je niet altijd kunt pieken’

Amber uit Vlissingen bakte een Taart van Abel met Siemon de Jong: ‘Het was een droom die uitkwam’

Amber uit Vlissingen had toen ze 10 was ruzie met haar hartsvriendinnetje. Dus schreef ze naar Siemon de Jong van het tv-programma De Taarten van Abel. Amber (nu 16) was echt fan: ,,Ik keek elke week. Jammer dat het nu stopt, na twintig jaar.”