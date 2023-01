Goes verlangt naar herstart competitie: ‘We staan er goed op’

Normaliter was Goes vorige week al in actie gekomen, maar de uitwedstrijd in Waardenburg tegen WNC werd afgelast. ,,De laatste competitiewedstrijd was op 10 december, tegen Achilles Veen (4-0)’’, zegt De Nooijer. ,,Daarna hebben we nog geoefend tegen RVVH en veel getraind. Maar ja, je traint om te spelen.’’