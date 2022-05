Goes maakt een ruk naar links: bezuinigingen op de WMO worden deels teruggedraaid

Over die bezuinigingen op de WMO was een klein jaar geleden veel te doen. De gemeenteraad besloot dat mensen geen huishoudelijke hulp meer konden krijgen als die korter dan zes maanden nodig is. Bovendien werd bepaald dat inwoners die een woningaanpassing aanvragen, verplicht konden worden om te verhuizen naar een reeds geschikte woning in een buurgemeente.