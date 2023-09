Goes herstelt fout en voorkomt dat bedrijven meer dan een ton te veel aan ozb betalen

Om de zaak in perspectief te zetten: het is niet zo dat bedrijven in de gemeente Goes door die fout honderden of duizenden euro’s te veel aan ozb dreigden te gaan betalen. Het gaat eerder om ‘tientjeswerk’ per bedrijf. ,,Maar we vinden het netjes om het op te lossen’’, zegt wethouder Stan Meulblok. ,,Dat is zoals het hoort.”