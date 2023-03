Glasvezel voor Schore; ‘Een van de voorlopers qua kleine kernen’

Met video Erwin Harmes na winst in 65 van Walcheren: ‘Deze is voor mijn moeder’

Waar Erwin Harmes in 2022 half gedesoriënteerd over de finish van de 65 van Walcheren kwam, was de Middelburger nu tamelijk fris. ,,Ik heb vandaag veel verstandiger gelopen”, zei hij zondag na zijn titelprolongatie.