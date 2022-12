Gifsla, een plantje dat populair was onder hippies, rukt nu op langs de Oosterschelde

Streektaal Gewoon deugaon

,,Da’s toch nie waor ee?” vraogt ’n vrouwe an me die verbie reej op de fiets en even afstappende. ’t Was vorige weeke dinsdag, net een weeke geleejen toen Jopie Minnaard in deze rubriek d’r stikje schreef. Ze vertellende dat de krante d’r mee op’oudt, mee Streektaol. Ze leunde op d’r fiets en kwam nog wat dichterbie. ,,Jao”, zei ik, ,,dat ei je goed gelezen.” Ze zei dat ze zôiets noe glad nie kon begruupen. ’t Was altied zô leutig die stikjes te lezen in de dinsdagkrante, zei ze nog en weg was ze.

13 december