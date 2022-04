GGD Zeeland ziet aantal coronatesten kelderen

GOES - Het is stil geworden in de GGD-teststraten in Zeeland sinds de versoepeling van het testbeleid voor corona. Binnen een maand is het aantal mensen dat zich meldt met bijna 90 procent afgenomen.

Sinds 11 april hoef je je niet meer te laten testen, ook niet na een positieve zelftest. Het mag wel, maar moet niet. Wel wordt nog dringend aangeraden om 5 dagen in isolatie te gaan.

Zoals verwacht zorgt de nieuwe richtlijn dat veel minder mensen naar de GGD gaan voor een coronatest. Afgelopen week werden 595 testen afgenomen, gemiddeld nog geen 90 per dag. Dat zijn er nog minder dan in de allereerste week van testen in de zomer van 2020. Toen was er één teststraat waarvoor telefonisch een afspraak moest worden gemaakt.

In de laatste week van maart waren dat er nog 5728. Eind januari van dit jaar kende met 34.857 testen de allerdrukste week van de hele coronaperiode. Toen werden er bij wijze van spreken door de GGD Zeeland net zoveel mensen in Zeeland per uur getest als nu in een hele week. Alleen al in Goes ging het tijdens de piek om tweehonderd testen per uur.

De GGD heeft sloot afgelopen vrijdag de teststraat in Middelburg. Eerder werden de testlocaties in Renesse en Kruiningen opgedoekt. Vanwege de sterk verminderde vraag zijn de openingsuren van de zeven overgebleven testlocaties aangepast. Goes, Terneuzen en Vlissingen zijn dagelijks 's ochtends en 's middags open. In Zierikzee kun je elke ochtend terecht. Sint Maartensdijk is alle ochtenden open behalve op zondag. Oostburg is alleen op werkdagen in de ochtend open en Hulst op werkdagen in de middag. De actuele openingstijden zijn op de website van GGD Zeeland te vinden.