GGD Zeeland heeft grote financiële problemen, en vraagt extra geld van gemeenten

De GGD Zeeland heeft grote financiële problemen. Volgens directeur Joke Gaemers is 'de bodem bereikt’. Ze vraagt de dertien Zeeuwse gemeenten om in totaal ruim 2,6 miljoen euro extra geld.

Door 'jarenlange bezuinigingen en grotere uitdagingen’ heeft de GGD niet meer genoeg aan de huidige 17,7 miljoen euro die de organisatie jaarlijks van de dertien Zeeuwse gemeenten krijgt. ,,Extra middelen zijn nodig om de basis van de organisatie op orde te krijgen”, staat in een brief van de GGD aan de gemeenten.

De dertien Zeeuwse gemeenten zouden in 2023 gezamenlijk ruim 2,6 miljoen euro extra bij moeten dragen. Van dat bedrag is 2,4 miljoen euro structureel. Het gaat om een verhoging van vijftien procent ten opzichte van de huidige begroting voor 2023. De GGD krijgt die begroting voor volgend jaar nog wel rond, maar als het extra geld er niet komt, dan kan de organisatie haar taken niet meer goed uitvoeren.

Waar is al dat extra geld voor nodig? Als oorzaken voor de problemen noemt de GGD de bezuinigingen van de afgelopen tien jaar (meer dan anderhalf miljoen euro), een interne reorganisatie in 2015 en een te lage compensatie voor CAO-loonstijgingen. Die factoren hebben gezorgd voor 'gebrek aan slagkracht van de organisatie en uitholling van kennis en expertise’.

Hoge werkdruk

Met het extra geld wil de GGD vooral meer personeel aannemen. Medewerkers ervaren hoge werkdruk en kunnen hun vak niet goed uitvoeren. Tegelijkertijd moet het management aan te veel mensen leiding geven, schetst Gaemers in een videoboodschap aan Zeeuwse gemeentebestuurders en raadsleden. Daarbij komt dat de GGD meer en complexere taken op zich af ziet komen.

Gaemers noemt medische milieukunde, infectieziektenbestrijding en epidemiologie als grootste risico’s. ,,Maar eigenlijk zien we over de hele organisatie een toenemende werkdruk die de aanvaardbare ondergrens te vaak overschrijdt. Dat is niet meer te verantwoorden.”

Vertraging door corona

Ook zonder coronacrisis was het extra geld nodig geweest, maar dan veel eerder, laat Gaemers weten. ,,De enorme inspanning die de GGD heeft geleverd, heeft onvermijdelijk vertraging opgeleverd in de enorme organisatieopgave die nu voorligt.”

De GGD Zeeland wordt gefinancierd door het Rijk en de Zeeuwse gemeenten. De hoogte van de bijdrage per gemeente is afhankelijk van het aantal inwoners. Zo wordt van Noord-Beveland ruim 52.000 euro extra gevraagd, terwijl Terneuzen zo’n 375.000 euro extra zou moeten bijdragen. De gemeenteraden moeten zich voor half december buigen over de extra bijdragen.