Gezocht: Vlissingse woningen waar we mogen binnenkijken

DERDE DIVISIE / met video Aanvoerder Impens amuseert zich bij Hoek, maar is ook kritisch: ‘Dat is om te lachen’

Niemand in de huidige selectie van Hoek die al langer bij de club rondloopt dan Rik Impens. De aanvoerder is al aan zijn zevende seizoen bezig en is dit jaar sterk begonnen. Spionnen van komende tegenstanders zullen al snel een cirkeltje zetten om de nummer 10 van Hoek. ,,Het is een van de betere seizoenstarts sinds ik hier bij Hoek ben.’’