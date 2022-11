Gewonde bij steekpartij in Vlissingen: ‘Zoiets heftigs heb ik nog nooit gezien’

Op de hoek van de Nieuwendijk en de Sarazijnstraat in Vlissingen is zaterdagochtend vroeg een man neergestoken. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis is Goes.

De steekpartij vond plaats om 5 uur, op het moment dat café De Vrienden van Vlissingen ging sluiten. ,,Ik heb ik 25 jaar heel wat meegemaakt, maar niet zoiets heftigs als dit", zegt eigenaar Jhermain Engelbregt.

Het slachtoffer is een 27-jarige Middelburger. Dat vertelt zijn schoonvader Simon, die met hem op stap was. ,,Hij was onze BOB", zegt een Middelburger die ook met hen uit was. ,,Wij waren naar de auto gelopen en toen gebeurde het achter ons. Alles ging heel snel. We hebben niks gemerkt van een ruzie.”

Ze staan een half uur na de steekpartij nog op de Nieuwendijk. Het slachtoffer, dat naar het ziekenhuis is gebracht, had de autosleutels nog in zijn zak, dus ze zullen op zoek moeten naar een taxi. Ze wijzen op een bloedspoor dat van de Sarazijnstraat loopt tot achter een container voor het MuZeeum, ongeveer 20 meter verderop. ,,Overal ligt bloed", zegt Simon. Volgens hem was het slachtoffer nog aanspreekbaar. ,,Ik begrijp het niet. Die jonge gasten pakken gelijk een mes of een pistool. Vroeger kreeg je een klap en dat was het."

Volledig scherm Over de Nieuwendijk loopt een lang bloedspoor © Ernst Jan Rozendaal

Boaz, ‘geboren en getogen in Vlissingen’, staat er hoofdschuddend bij te kijken. ,,Het is een tragische gebeurtenis. Weer iemand neergestoken in Vlissingen. Zo kom je weer lekker in het nieuws.” Hij refereert aan de dood van Rainee Laveist, die twee maanden geleden even verderop werd neergestoken, op het Bellamypark.

De aanleiding voor de steekpartij is onduidelijk. Engelbregt denkt dat het gaat om twee leeftijdgenoten die elkaar kennen. Mogelijk hadden ze onenigheid over een meisje. ,,Ik ging net mijn kassa tellen op kantoor. Om kwart voor vijf gaat het licht aan en gaan de mensen naar buiten, want om vijf uur sluiten we. Ik zie dat er een man tegen mijn auto staat te leunen. Dat is mij schatje, een BMW M4. Ik loop er naartoe en zeg dat hij moet oppleuren. Kom ik teruglopen, begrijp ik dat het is gebeurd, net om de hoek in de Sarazijnstraat. Ik heb er geen woorden voor. Ik vind het verschrikkelijk. Als je die jongen pijn ziet lijden."

Ook hij begrijpt niet, waarom er zo snel een mes wordt getrokken. ,,Waar gaat het om? Vroeger kreeg je een klap voor je bek en was het klaar. Als je elkaar een week later weer zag, dronk je een pot bier en was het weer goed. Mijn café heet niet voor niks De Vrienden van Vlissingen. We zijn een feestcafé. Het draait bij ons om de gezelligheid. Als de zaak leeg is, staan mensen buiten nog wat te roken en na te praten. Onze portier let dan op. Het voelt toch een beetje als je verantwoordelijkheid. Maar dan gebeurt dit, net om de hoek. Op deze shit zit ik natuurlijk niet te wachten."

Het onderzoek is nog in volle gang, meldt de politie. Voor zo ver bekend is er nog niemand aangehouden. Later op de dag volgt meer informatie.