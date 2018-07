Gewonde bij grote brand op Vlissingen-Oost, rookpluim tot in Terneuzen te zien

UPDATERITTHEM - Bij een grote brand bij Kloosterboer in Vlissingen-Oost is donderdagmiddag een gewonde gevallen. Omwonenden hebben een noodwaarschuwing van NL Alert gekregen waarin wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en binnen te blijven. De loods waar de brand woedde is ingestort.

De brand is volgens de Veiligheidsregio nog steeds niet geblust. Hal A is ingestort en hal B van het bedrijf gedeeltelijk. De brandweer probeert hal C te redden en de brand onder controle te houden.

Het vuur is ontstaan door kortsluiting tijdens onderhoud. Een persoon is daarbij gewond geraakt en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het bedrijf is ontruimd. Het scheepvaartverkeer is gewaarschuwd en kan vooralsnog niet in de buurt van het bedrijf komen. De verkeerssituatie is onder controle. Er kan geen verkeer van of naar de Denemarkenweg: het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Rookpluim

Het vuur ontstond bij Kloosterboer aan de Denemarkenweg. De Veiligheidsregio schaalde al snel op naar zeer grote brand. De rook is tot in de verre omtrek te zien. Brandweerkorpsen uit de regio zijn massaal uitgerukt. Ook is een droneteam opgeroepen.

De Denemarkenweg is afgesloten voor het verkeer; ook het spoorverkeer door het havengebied is stilgelegd. Veiligheidsregio Zeeland waarschuwt mensen om vooral uit de rook te blijven, die over de Westerschelde trekt. Ook vraagt de VRZ aan omstanders om de weg vrij te houden voor hulpverleningsvoertuigen.

De brandweer en een ambulance werden rond 14.45 uur gealarmeerd. In eerste instantie werd een waterwagen naar het bedrijf gestuurd; korte tijd later werd een tweede waterwagen opgeroepen. Later werden ook een Adviseur Gevaarlijke Stoffen en een extra hoogwerker van de brandweer opgetrommeld. Verder werd een watertransportsysteem aangevraagd en opgebouwd, en werd een meetploeg opgeroepen.

Grip 2

Inmiddels hebben de hulpdiensten de brand als Grip 2-situatie bestempeld. Dat betekent dat er grote gevolgen kunnen zijn voor de omgeving, bijvoorbeeld door veel rook- of stankoverlast. Bij een grip 2-situatie wordt een zogenoemd Regionaal Operationeel Team bijeengeroepen, waarin onder meer de brandweer, de politie en voorlichters overleggen over wat er allemaal moet gebeuren.

De rookpluimen trekken over de Westerschelde.

Ook in Ritthem zijn de rookwolken goed te zien.

Een beeld vanaf de overkant van de Bijleveldhaven.

Zelfs in Terneuzen is de rook goed te zien.

Bij de brand zijn zware rookwolken ontstaan, die tot in de verre omtrek zijn te zien.