Gewonde bij eenzijdig ongeval bij Hoek, bestuurder mogelijk dronken

Woningen in Axel zwaar beschadigd door brand: 'Het werd even helemaal zwart in de straat'

AXEL - Meerdere rijtjeswoningen in de Olivierstraat in Axel zijn maandagmiddag zwaar beschadigd door brand. Een huis brandde rond half een grotendeels uit. Om kwart over twee had de brandweer het vuur onder controle.

