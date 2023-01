Gevoed en verjaagd door het water

In 2030 is Zeeland schoner, stiller en leven we ook nog eens langer

In 2030 leven Zeeuwen gemiddeld 4,5 maanden langer, is het écht stil in stiltegebieden, stoot de Zeeuwse industrie de helft minder CO2 uit en is het straks ook nog eens een stuk donkerder in de provincie. Natuur- en milieuorganisaties vinden het nieuwe milieuprogramma van de provincie te vrijblijvend.

