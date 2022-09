dag huis! André zoekt nieuwe liefhebber voor huis met drie voordeuren in hartje Terneuzen

Zelf bezichtigde André Kaijser (60) het huis aan De Blokken 4 in Terneuzen via iPad. Hij was in 2016 aan het werk In Saoedi-Arabië voor Dow. Zijn vrouw liep toen met een makelaar door het dubbele woonhuis en liet Kaijser alle ruimtes zien, via Facetime. En zelfs op afstand en ook al zag hij alleen maar videobeelden, Kaijser was verkocht. ,,De combinatie van authentiek en modern vond ik tof in dit huis.”

4 september