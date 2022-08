Gevaarlijk vuil water liep in België de Schelde in

Het gif is aangetroffen in het afvalwater van een stort in Kruibeke die wordt beheerd door de Vlaamse Waterweg. Overigens hetzelfde overheidsbedrijf dat de werkzaamheden in de Hedwige- en Prosperpolder voor zijn rekening neemt. De Vlaamse Waterweg is op de vingers getikt door de Vlaamse omgevingsinspectie, een andere overheidsinstantie. De stort is sinds 2000 in gebruik.