Gestolen scooters en ernstig gewonde hond aangetroffen in loods Poortvliet

VERKIEZINGEN Algemeen Belang Groot Hulst veruit de grootste in Hulst, Progressief Hulst weggevaagd

1:05 HULST - Algemeen Belang Groot Hulst (ABGH) is de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Hulst geworden. De partij vergaart volgens de voorlopige uitslag zeven zetels, één meer dan nu. Dat is een derde van het totaal aantal van 21 zetels.