Gestolen 45-kilometer auto snel teruggevonden, verdachte aangehouden dankzij camerabeelden

Een man uit Yerseke die afgelopen weekend is bestolen van zijn 45-kilometer auto, heeft dankzij eigen speurwerk gisteren zijn autootje weer teruggevonden. En omdat hij camerabeelden had waarop de diefstal te zien was, kon de politie diezelfde avond een verdachte aanhouden.