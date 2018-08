Gesloten 'drugspand' bij IJzendijke blijkt voormalige disco The Limit

De Kilimanja­ro is niet hoog genoeg voor Derek-Jan Franse

7:00 WESTDORPE - Sportief is hij al zijn hele leven. Maar wandelen vindt Derek-Jan Franse (45) helemaal niks. En hoogtevrees heeft hij stiekem ook. Dus groot was de verbazing in de omgeving van de Westdorpenaar toen hij besloot twintig dagen op de Mount Everest te lopen. En daar blijft het niet bij: op 14 september vertrekt Derek-Jan naar Tanzania om de Kilimanjaro te beklimmen.