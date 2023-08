Geslaagde editie van Rescue Zeeland smaakt naar meer, maar het is de vraag of het zover komt

Ook als de Nieuwe Sluis in Terneuzen klaar is, kunnen grootste schepen voorlopig niet tot in Gent varen

Volgend jaar moet de meer dan een miljard kostende Nieuwe Sluis in Terneuzen klaar zijn. Maar schepen met de grootste diepgang kunnen dan nog steeds niet tot in Gent varen. De Zelzatetunnel, ongeveer halverwege het Kanaal Gent-Terneuzen, is de sta-in-de-weg. Toch ligt North Sea Port er niet wakker van.