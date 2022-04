Gert was een excentrieke vrijbuiter

Topdrukte bij De Mikke: opvang zit bommetje vol met verzwakte egels en door vogelgriep getroffen vogels

Het is alle hens aan dek bij vogel- en egelopvang De Mikke in Middelburg. Beheerster Coby Louwerse heeft een huis vol met verzwakte en ondervoede egels en door vogelgriep getroffen vogels. ,,Het is één doffe ellende.‘’

11 april