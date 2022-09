Gerrit van Veldhuisen, pastoraal werker: ‘Je komt het dichtst bij iemand als je zelf moeilijke dingen hebt meegemaakt’

Mêêster, wordt hij nog regelmatig genoemd in Waarde als Gerrit van Veldhuisen bij de bakker komt. Niet gek; jaren stond hij er voor de klas. En dat terwijl hij als jongen van de Veluwe, uit Lunteren, in 1976 nog nooit van het dorp aan de Westerschelde gehoord had. ,,Mijn schoonvader las in het kerkblad dat er een meester werd gezocht voor de christelijke basisschool. Met mijn vrouw ben ik gaan kijken, maar komende vanuit Middelburg reden we er straal voorbij. Bij Rilland zijn we gedraaid. Juffrouw Verduijn uit Wemeldinge werkte tijdelijk op de school, een ontzettend aardige vrouw. Ze zei: Jullie zijn jong en gaan trouwen, hebben best wat geld nodig. Ze stopte een week voor de zomervakantie zodat ik toen kon beginnen en in de zomer doorbetaald kreeg."