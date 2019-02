Geredde peren fruitteler De Schipper uit Wemeldinge verwerkt tot ‘Toffeperensap’

26 februari: Lezing over Amsterdam in Sas van Gent

22 februari De Heemkundige Kring Sas van Gent organiseert op dinsdag 26 februari een lezing genaamd ‘Amsterdam in beeld(en), met hier en daar een Zeeuws sausje’. Tijdens deze lezing zal enthousiaste gids in Amsterdam, Theo Sarneel, heel wat verhalen vertellen over de geschiedenis, de cultuur en het hedendaagse leven van de stad. Theo neemt je mee door bijna 800 jaar Amsterdam en tipt daar waar het kan, de Zeeuwse invloeden even aan. De avond vangt aan om 19.30 uur en de toegang is gratis. Locatie van de lezing zal zijn bij MFC de Statie aan de Canadalaan in Sas van Gent.