Gemist? Vishandelaar De Houck kraakt inval | Identiteit slachtoffers drama Wemeldinge bekend

De bouw kan beginnen: over twee jaar krijgen alle basisscho­lie­ren in de Terneuzen­se Rivieren­buurt les onder één dak

TERNEUZEN - Hoera! Allemaal de handjes de lucht in, want de nieuwbouw van kindcentrum De Steiger kan los. Maar hoe gaat de nieuwe school in de Terneuzense Rivierenbuurt er nu eigenlijk uitzien? Dát blijft nog even geheim.

13 juli