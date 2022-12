Gemist? Uitslaande woningbrand in Goes | Voor het eerst sinds jaren even genieten in een restaurant | Thijs is jarig op 24 december

POLL Alle hens aan dek bij Zeeuwse kapsalons. Maar de echte kerstkap­sels zijn iets van het verleden

Nee, Romy van Hair by Romy in Clinge kan niet bellen: ,,Er zit net een kleuring in die ik niet alleen kan laten!”, roept de kapster door de telefoon. Topdrukte bij de kapper, want de feestdagen komen eraan.

22 december