Gemist? Lintjesregen 2022: deze Zeeuwen zijn onderscheiden | Hotel de Timmerfabriek en hotelboot Koningin Emma mogen open, vergunningen rond

Tientallen tips na delen heftige dashcam­beel­den van over de kop geslagen busje met Zeeuwen op snelweg

De dashcambeelden van het busje dat zaterdagochtend op de A1 bij Bathmen over de kop sloeg maken veel los. Het busje werd de berm in geduwd door een andere weggebruiker. Bij het ongeluk raakten twee mensen uit Axel zwaar gewond. De politie deelde de videobeelden van de dashcam in de hoop dat iemand de veroorzaker van het ongeval zou herkennen. Inmiddels regent het reacties en hebben 30 mensen zich gemeld. En de tips blijven komen.

25 april