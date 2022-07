Gemist? Lichaam vermiste Zeeuwse Vierdaagseloper gevonden | Stadskantoor Terneuzen ontruimd na blikseminslag

Overleden persoon aangetroffen in Bisonbaai blijkt vermiste Zeeuwse Vierdaagseloper

De politie heeft vandaag aan het eind van de ochtend een overleden persoon gevonden in de Bisonbaai in Ooij. Onderzoek wijst uit dat het om de vermiste Vierdaagseloper (64) uit de gemeente Sluis gaat. Dat heeft de politie-eenheid Oost-Nederland vanmiddag bekendgemaakt.

Stadskantoor Terneuzen ontruimd na blikseminslag

De brandweer heeft vanochtend de handen vol gehad aan een brandmelding in het stadskantoor aan het Stadhuisplein in Terneuzen. Het gebouw is enige tijd ontruimd geweest.

Appartementen waar nu oude zeevaartschool Vlissingen staat? ‘Maritiem erfgoed in de stad mag niet verdwijnen’

Een bouwconsortium wil het praktijkgebouw van de Vlissingse Zeevaartschool slopen, zodat het aan Boulevard Bankert woontorens van zeven en tien verdiepingen hoog kan bouwen. Yoeri Kambier van de Zeeuwse Vastgoed Ontwikkeling hoopt dat hij in de loop van 2025 de kopers de sleutels van de veertig appartementen kan overhandigen. ,,Maar dat is erg ambitieus.”

Brand in Schoondijke: bewoners zitten in de tuin, zien plots rook uit het dak komen

In een woning aan de Damstraat in Schoondijke is woensdagmiddag brand uitgebroken. Dat gebeurde om 14.25 uur. De brand woedde op de bovenverdieping van het huis. Om 15.25 uur had de brandweer het vuur onder controle.

Wolphaartsdijk is blij met nieuwe supermarkt: ‘Mensen stonden buiten in de rij’

Ze hebben er lang op moeten wachten, maar woensdag konden inwoners van Wolphaartsdijk terecht in de nieuwe supermarkt in hun dorp.