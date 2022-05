Gemist? John S. bekent moord op Vlissingse schoenmaker | Brand in rijtje woningen in Axel

de agenda Met dagenlang bluesmu­ziek en potjes bier je misère wegzingen in Kwadendam­me

De rubriek ‘De Agenda’ gaat over de mensen achter evenementen op De Bevelanden. Deze keer over de mannen achter Bluesfestival Kwadendamme op vrijdag 13 en zaterdag 14 mei. Al bijna dertig jaar houden vrienden Kees Wielemaker (62) en Peter Kempe (65) de blues levend in Zeeland. ,,Wij werken niet toe naar een hoofdact.”

11:46