Gemist? Hier is het koninklijk paar na dik 2,5 jaar afwezigheid in Zeeland weer (even) te zien | Zeelandbrug bijna versleten

Pasen in Zeeland: druk maar niet ramvol. En Duitsers zijn er volop: ‘Wir sind halbe Holländer!’

Met de zon op de bol staan toeristen in Zoutelande in een lange rij voor een ijsje. Onder hen veel Duitsers, want die zijn er in het paasweekeinde volop. ,,Es ist so schön am Strand!”

18 april