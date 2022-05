Gemist? Bevrijdingsfestival verhuist | E-bikers zijn gek op Zeeland

Bevrijdingsfestival Vlissingen verhuist van Bellamypark naar Scheldekwartier: ‘Ik verwacht dat mensen enorm gaan zwerven’

Het hart van het Bevrijdingsfestival Zeeland is verhuisd: van het Bellamypark naar het Scheldekwartier in Vlissingen. Dat verandert donderdag 5 mei in één groot festivalterrein.