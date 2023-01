Gemist? Amerikaans leger strijkt neer in haven Vlissingen | Duivels dilemma voor Shirin van Anrooij

In Zeeland staan meer bakkers op omvallen: ‘Compensa­tie laat veel te lang op zich wachten’

Bakkerij De Gangmaker, met vestigingen op de Bevelanden, stopt. De bakker is ten onder gegaan aan de hoge energieprijzen. Hij is niet de enige; landelijk gingen hem zo’n veertig collega’s voor. En het einde is nog lang niet in zicht.

