Gemeenten tevreden: de deur voor verdubbeling van de Deltaweg gaat niet op slot

,,Ik zie het als een tussenoplossing”, zegt wethouder Stephan van Belzen van Noord-Beveland. ,,De uitgebreide varianten liggen nog niet in de prullenbak.” Met andere woorden: Noord-Beveland blijft hopen op een vierbaansweg en dat doet ook Ankie Smit, wethouder van Schouwen-Duiveland. ,,Deze weg is voor onze inwoners een levensader”, zegt ze. De gemeente Goes laat weten tevreden te zijn met de uitkomst. ,,We zijn blij dat er stappen worden gezet om de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren”, zegt een woordvoerster. ,,Het is fijn dat het technisch mogelijk blijft om de weg in de toekomst eventueel te verbreden.”