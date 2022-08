Gemeenten in onzekerheid over kosten opvang Oekraïners

Celstraf voor diefstal van bijna zesduizend kratten

MIDDELBURG - De 23-jarige H. Al-M. uit Oss is woensdag door de rechtbank in Middelburg veroordeeld tot een celstraf van zes weken, waarvan vier voorwaardelijk. De opgelegde straf is gelijk aan het voorarrest. Tegen de Ossenaar was twee maanden cel geëist.

