Gemeente Veere wil binnenkort weten waar alle zomerwoningen staan

Ook de Konikpaar­den bij Oranjezon hebben het warm

Konikpaarden lopen vrij rond in natuurgebied Oranjezon bij Vrouwenpolder. Een van hun belangrijkste taken is grasmaaien. Tijdens de warme dagen zoeken ze tussendoor verkoeling in de plassen. Adrie Gideonse zette ze op de foto.