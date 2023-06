Gemeente pakt door, woonunits voor Oekraiense vluchtelingen in Koudekerke worden snel geplaatst

Bewegen is toverwoord voor mensen met Parkinson, maar dat ook écht doen valt niet altijd mee

Marjory Gilijamse (75) loopt moeilijk en maakt bewegingen die ze niet wil maken. De Zierikzeese heeft de ziekte van Parkinson en dat is best vemoeiend. Toch slaat ze woensdag stoer een balletje weg op de golfbaan bij Boerderij Molenberg in Burgh-Haamstede. ,,Bewegen is heel goed”, weet ze. Al is dat soms makkelijker gezegd dan gedaan.