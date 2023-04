Gemeente: ‘Markt in centrum Domburg is zeker veilig’. Stadsraad wil liever bij de molen

lezersbrieven ‘Wat een briljant idee van appelboer Jack Goense om alle appels in stukjes te snijden en in plastic bakjes te doen’

Jelle Vanhijfte uit Terneuzen vindt het belachelijk dat Zeeuwse appels in stukjes worden gesneden en worden voorverpakt in plastic. En Rita Voorberg uit Vrouwenpolder beschrijft hoe schrijnend het is dat een cliënt van ’s Heeren Loo voor de zoveelste keer moet verhuizen, haar dagbesteding kwijtraakt en niet meer slaapt. Dit zijn de beste lezersreacties van deze week.