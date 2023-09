‘Gemeente juridisch aanspreken vinden we een plicht’

met video 25e editie Film by the Sea van start: van ingewikkel­de arthouse tot Pirates of the Caribbean op het strand

Zo'n duizend bekende en minder bekende Nederlanders liepen vrijdagavond over de rode loper bij Cinecity in Vlissingen. De 25e editie van Film by the Sea is van start gegaan. Mét de film Perfect Days maar zónder hoofdgast Nastassja Kinski.