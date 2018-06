Gemaskerde hardloper zorgt voor opschudding in Koewacht

Oproep: is jouw post weleens kwijtge­raakt?

11:16 Post NL raakte dozen met eindexamenpapieren kwijt van het Engelstalige opleidingsinstituut Anglia uit Roosendaal. Gelukkig zijn er deze week acht van de tien teruggevonden. Een lezer meldt dat een doos met een waarde van 600 euro vanuit Bergen op Zoom nooit in Parijs is aangekomen. De doos is in Zwolle kwijtgeraakt. Wie heeft er ook zoiets meegemaakt en wil zijn verhaal aan ons vertellen? Mail dan naar redactie@bndestem.nl. Graag met jouw contactgegevens.