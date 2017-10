Geen wensballonnen bij stille tocht voor overleden Ezra (13)

Dinnershow Martijn de Clerck met tra­ves­tie­spek­ta­kel

7:40 SAS VAN GENT - Er mag best wat meer show in Zeeuws-Vlaanderen zijn, vindt zanger Martijn de Clerck uit Aardenburg. Hij neemt op vrijdag 3 november daarom het initiatief voor een dinnershow met travestiespektakel in mfc De Statie in Sas van Gent.