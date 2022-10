Geen vraag is Elsa te gek: ‘Het grootste compliment is dat mensen mij hun verhalen toevertrouwen’

Haal eens diep adem. Snuif die boerenlucht eens diep op. Ruik je het? Voel je het? Dít is waar Elsa van Hermon zo van houdt. Haar Drentsche patrijshond Raf gaat op het erf met een appel aan de haal, kitten Jacobus wordt met de minuut schattiger én brutaler. En in de wei maken twintig schapen duidelijk dat ze ook wat willen vertellen. De dieren zijn haar allemaal even lief, al zijn ze op de boerderij aan de rand van Hoek even bijzaak. Het draait hier nu om aardappelen. Heel veel aardappelen.

,,Het is inderdaad druk. Maar ik zeg bijna nooit ‘nee’. Ook niet tegen incidenteel vrijwilligerswerk bijvoorbeeld, juist omdat ik vanuit mijn werk als geen ander weet hoe vervelend het is als iets niet lukt door onwil. Ik vind het trouwens ook leuker om betrokken te zijn dan als bezoeker ergens naartoe te gaan. Ik heb dat nodig, simpelweg omdat ik heel graag met verschillende mensen praat. Laatst vroegen ze me of ik wil helpen bij de bekerwedstrijd van Hoek tegen de profs van SC Heerenveen. Prima, ik kom. Weet je dat ik ooit eens ben gevraagd om de speaker bij het eerste elftal te vervangen? Joh, wat was ik blij dat mijn sportcollega Stefan Nijpjes in mijn buurt zat. Het is allemaal goed verlopen hoor, maar ze hebben me daarna nooit meer gevraagd, haha! Ik kom zelden bij HSV Hoek, maar ik kijk wel altijd of ze gewonnen hebben. Zo chauvinistisch ben ik dan weer wel.’’