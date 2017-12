Geen stukken plastic in maag potvis

De maaginhoud werd onderzocht in de sectiezaal van de faculteit Diergeneeskunde. Of de potvis ook microplastics heeft binnengekregen, is nog niet bekend. De resultaten van dat onderzoek, worden over een paar dagen verwacht. Dan is ook het onderzoek naar de darminhoud afgerond.

In de maag van de potvis werden wel resten van inktvissen, krabben, een zeeduivel en een kabeljauw gevonden. Alles wijst erop dat de walvis een paar dagen voor de stranding voor het laatst had gegeten en dat het dier dus honger heeft geleden. Op het strand werd al vastgesteld dat de potvis aan de magere kant was.

Potvissen kunnen wel 70 jaar oud worden. Het exemplaar dat in Domburg gestrand is, was een jong volwassen mannetje van tussen de 15 en 20 jaar oud. De definitieve leeftijd wordt nog vastgesteld aan de hand van onderzoek aan de tanden.