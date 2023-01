Geen speciale tulband meer in Sluis: bakkerij Spelier sluit na 66 jaar de deuren

Baby Teun werd in een rieten koffertje uit het zolderraam de roeiboot in gedragen; ‘Mijn echtgenote zei: wat moet je er mee? Naar de stort?’

,,Is dat Teun?” Een van de bezoekers bij het rieten koffertje in het Watersnoodmuseum tikt haar gezelschap aan en wijst in de richting van de forse grijsaard, die verderop staat te praten. ,,Bent u Teun?”, vraagt ze. ,,Ik herken u van de foto achter de kazen.” Teun: ,,Ja, klopt, ik heb als baby in dat koffertje gelegen. Toen kon dat nog!”

