Geen plezier meer in je werk? Lianne kan je helpen, omdat ze maar al te goed weet hoe dat voelt

De 52-jarige Terneuzense werkte jarenlang als kwaliteitscontroleur bij Dow en SPIE. Omdat ze dat goed kon, omdat het vertrouwd voelde en omdat ze eigenlijk niet beter meer wist. Maar ze miste uitdaging en vooral plezier. Elke werkdag was er weer eentje om door te komen; het was nou niet zo dat de wijzers van de klok gevoelsmatig na een paar keer knipperen met de ogen van negen naar vijf uur waren versprongen.

Dat moest anders, vond ze. Ook omdat haar weerzin tot lichamelijke klachten leidde. ,,Te lang heb ik anderen laten bepalen wat ik moest doen. Toen ik 50 werd, heb ik mijzelf de vraag gesteld of ik wel zo wilde doorgaan tot mijn pensioen. Ik had geen burn out, maar een bore out. Mijn werk voelde als een harnas. Dat kon zo niet langer, dus ben ik op zoek gegaan naar wat ik wél leuk vind. Heel veel mensen blijven op hun plek zitten, vanwege salaris, status, ga zo maar door. Maar die argumenten kunnen niet voorkomen dat je soms doodongelukkig bent in je rol.’’