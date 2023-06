Geen Gold Cup voor Godfried Roemeratoe na verrassende nederlaag

podcast ‘Het hoeft niet in blote kont’; waarom Roze Zaterdag voor iedereen een feest is

Roze Zaterdag wordt dit jaar voor het eerst in Goes gehouden. Dat is niet alleen voor mensen van de LHBTQ-gemeenschap een heuglijke dag, vertelt verslaggever Rob Paardekam in een gesprek met Rolf Bosboom. Ook Ondine van der Vleuten schuift aan. Zij zegt: ,,Ik word gek van al die letters, laten we het voortaan de regenbooggemeenschap noemen.”