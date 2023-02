Geen drie maanden, maar drie weken cel voor Goese ‘Appie’

Tegen de in Marokko wonende ‘Appie’ was een celstraf van dertig maanden plus de tenuitvoerlegging van een eerder vonnis van een maand geëist. Ben A. werd ervan verdacht dat hij op 6 oktober 2021 in Vlissingen de tas van een kennis probeerde te roven. Hij zou haar met een mes in haar duim hebben gestoken toen zij hem geen geld wilde geven. Vervolgens probeerde hij met haar tas en fiets weg te komen. Eerder die ochtend had hij in de buurt een ruit ingeslagen. De rechtbank achtte alleen de vernieling bewezen, omdat de andere misdrijven waarvan hij werd verdacht waren gebaseerd op de aangiftes en er geen ondersteunend bewijs was. Vooralsnog blijft de Goese ‘Appie’ buiten het gevang, want hij heeft een inreisverbod.