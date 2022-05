Geen chauffeurs, Connexxion haalt 65 ritten uit Zeeuwse dienstregeling

Politie houdt mogelijke bestuurder Range Rover aan die Zeeuws stel op A1 van de weg reed

Weken na een ernstig ongeval op de A1 bij Bathmen heeft de politie de mogelijke bestuurder van de Range Rover Sport, die betrokken was, aangehouden. De verdachte is een 31-jarige man uit Soest, zo meldt de politie in het tv-programma Onder de Loep.

