Gedeputeerde over dodelijke ongelukken: ‘Verontrustend en zorgelijk’

MIDDELBURG - In iets meer dan vijf maanden heeft het verkeer in Zeeland al meer dodelijke slachtoffers geëist dan het hele vorige jaar. Gedeputeerde Harry van der Maas (SGP, verkeer) schrikt daarvan. ,,Natuurlijk stel ik me de vraag wat dit betekent voor het beleid en of we iets kunnen ondernemen.”

Als er in Zeeland een dodelijk slachtoffer valt in het verkeer is Harry van der Maas een van de eersten die met een sms’je of appje op de hoogte worden gebracht. Verkeersveiligheid is onderdeel van zijn portefeuille als gedeputeerde. ,,Dit hoort tot de meest ingrijpende dingen die ik meemaak in mijn werk. Dit jaar heb ik al dertien keer zo'n bericht ontvangen. Het is diep ingrijpend voor de persoon die is overleden en voor de familie en de mensen eromheen."

De doelstelling is geen dodelijke slachtoffers. Na een dalende tendens de afgelopen jaren is de trend nu omgekeerd. Is het beleid mislukt?

,,Ik vind het verontrustend en een zorgelijke constatering dat we nu nog niet eens op de helft van het jaar zitten en al dertien doden te betreuren hebben. Bij dit soort ernstige zaken moet je oppassen voor snelle conclusies. Iedere verkeersdode is er een en we willen heel graag naar nul vermijdbare slachtoffers. Dat is de ambitie, maar de werkelijkheid is weerbarstig. Binnen de provincie en met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland zijn we aan het kijken naar de toedrachten. We willen weten of we dezelfde aanpak kunnen blijven hanteren of naar een iets andere focus toe moeten."

Wat is de aanpak nu?

,,We richten ons op onervaren bestuurders, mensen die nog niet zo lang hun rijbewijs hebben, waarvoor we samen met verzekeraars extra rijlessen en slipcursussen aanbieden. Ouderen die langer blijven fietsen, vaak op een e-bike, zijn ook een doelgroep. En educatie is een speerpunt, onder meer op het mbo en hbo. Daarnaast organiseren we campagnes, zoals rij mono. Wat we nu te weten willen komen is of wat we doen het meest effectief is."