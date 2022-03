Gebeden en doelpunten voor Oekraïne

Zaterdag 2 april is de Onze Lieve Vrouwe Kerk aan de Singel in Vlissingen van 14 tot 16 uur geopend om te bidden voor Oekraïne. Er worden gratis kaarsjes uitgedeeld en er is rustige muziek om in een sfeer van gebed te komen. Op het Scheldeplein komt een mobiele kapel te staan waar mensen kaarsjes kunnen aansteken.

Diezelfde dag is er in De Kirke in Westdorpe vanaf 20 uur een benefietconcert van muziekverenigingen Eikels Worden Boomen, ENZK Hoek en Ut Schuufkwartet. Van elke verkocht toegangskaart (á 7,50) gaat 5 euro naar Giro 555.

In de Protestantse Kerk in Axel begint zaterdag 9 april om 19.30 uur een benefietavond met samenzang onder begeleiding van orgelmuziek; ook worden er verhalen en gedichten voorgelezen. De opbrengst van de collecte is voor hulp aan Oekraïners.

Voetbalclub Zeelandia in Middelburg bracht afgelopen weekend ruim 1000 euro bijeen door voor elk doelpunt dat op het sportpark in de Veerse Poort werd gescoord, 10 euro te doneren aan Giro 555. De spelers van Zeelandia scoorden 87 keer, het team JO16-2 besloot de opbrengst van hun wedstrijd te verdubbelen en de spelers van het bezoekende Wemeldinge JO13-1JM sloten zich ook spontaan aan. Daarmee kwam de totale opbrengst op 1010 euro.