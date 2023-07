Gasten van De Pekelinge kunnen weer water uit de kraan drinken

mijn foto MIJN FOTO | Rijp graan in de zomerzon bij Wolphaarts­dijk

Anne-Marie van Iersel: ,,Dit is mijn beste vriendin Désirée. Wij hadden ons maandelijkse ritje langs natuurgebied bij Wolphaartsdijk. Daar zagen we dat prachtige graanveld in de zon liggen. Natuurlijk meteen foto’s gemaakt met haar tussen de graanaren.”