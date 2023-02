Gasten van Buurtzorgpension Vlissingen klagen alleen als ze gezond naar huis moeten

Natuurlijk baalt Goesenaar Rinus van Westen van de diepe snee in zijn hand, omdat hij letterlijk onthand is. Maar dat hij voor de tweede keer (een paar jaar geleden belandde hij er al eens na lichamelijke malheur) afhankelijk is van verzorging in Buurtzorgpension Vlissingen, vindt Rinus (84) geen probleem. ,,Ik was hier twee of drie jaar geleden en de verpleegkundigen kennen me nog. De verzorging is top, het eten is lekker en het is hartstikke gezellig. We worden goed verwend en lachen wat af.”