Gas terug op Vestrock, totdat Merol het woord neemt

12 juni: BoekStart voorlees­och­tend in Biblio­theek Terneuzen

14:25 Op woensdag 12 juni is er een BoekStartochtend in Bibliotheek Terneuzen. Het thema van de workshop, bedoeld voor ouder en kind in de leeftijd van twee tot vier jaar, is Jules aan zee. Het gelijknamige prentenboek van Annemie Berebrouck is de leidraad. Het verhaal wordt op een levendige wijze verteld met gebaren, muziek en bijpassende voorwerpen. De ochtend wordt verzorgd door gebarendocente Tabitha Karman en muziektherapeut Annemiek van der Weele. Aanmelden kan via jeugd@bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl. Deelname is gratis.